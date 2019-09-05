Нацсовет Украины потребовал лишить телеканал NewsOne лицензии

Национальный совет по телерадиовещанию Украины будет требовать аннулирования лицензии телеканала NewsOne за "язык вражды" в эфире. Такое решение члены совета приняли единогласно.

"Нацсовет ни в коем случае не закрывает канал и не отнимает лицензию. Мы обращаемся в суд, чтобы он принял свое решение. Канал пока не прекращает вещание", - отметил регулятор.

Возбуждение вражды и ненависти члены совета увидели в высказывания журналистов и гостей телеканала, которые обсуждали идею проведения совместного телемоста с российским каналом "Россия 24" под названием "Надо поговорить", а также его последующую отмену. Национальный совет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание.