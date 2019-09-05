Власти Черногории утвердили решение о строительстве военного полигона в центре страны, на горном массиве Синяевина.
Отметим, что местное население выступало против строительства. Граждане Черногории опасаются, что на военном полигоне будут проводиться стрельбы и уничтожение боеприпасов Североатлантического альянса.
Местные жители боятся, что это повлечет за собой вред как окружающей среде и сельскому хозяйству, так и туризму.
Вице-премьер Черногории Милутин Симович в ответ на петицию к властям о придании территории статуса природного и запрете на строительство полигона заявил, что "армия может принести на Синяевину только то, что полезно для граждан".
Напомним, что в июне 2017 года Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Примечательно, что значительная часть местного населения бывшей югославской республики выступала тогда против присоединения к Североатлантическому альянсу — в стране даже проходили массовые акции протеста.
Ранее в Соединенных Штатах Америки предложили выдавать странам-участницам НАТО из Восточной Европы кредиты для помощи в снижении их "зависимости" от Российской Федерации.
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