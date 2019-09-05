Соцслужбы Италии хотят продать сына россиянки богатой бездетной паре

Социальные службы Италии забрали у россиянки Анны Варгановой пятилетнего сына и хотят продать местной бездетной паре.

Об этом сообщает телеканал "360".

Женщина родила мальчика в Италии от местного жителя, но мужчина признавать его своим отказался. Анна Варганова планировала вернуться вместе с сыном на родину — у ребенка есть гражданство Российской Федерации.

В августе текущего года россиянку вызвали в итальянский миграционный центр. Пока мать-одиночка беседовала со специалистами, ребенка забрали социальные службы.

Анна Варганова утверждает, что на протяжении трех дней не знала, где находится ее сын.

В данный момент, сообщает телеканал "360", россиянка имеет право лишь на короткие встречи с ним два раза в неделю. На всех без исключения встречах, сетует она, присутствуют социальные работники.

По словам Анны Варгановой, итальянские соцработники настраивают мальчика против нее — утверждают, например, что мать его бросила.

Россиянка считает, что лишилась сына, потому что сообщила соцслужбам о намерении отвезти его домой. Варганова поясняет, что многие бесплодные итальянки "ждут не дождутся" такого случая.

Представительница международного общественного движения по защите прав родителей "Русские матери" Ирина Бергсет сообщила, что историй, подобных этой, в Италии действительно очень много. Социальные службы зарабатывают большие деньги, продавая детей в богатые итальянские семьи, заявила Бергсет.

Отметим, что Анна Варганова обратилась за помощью в посольство Российской Федерации.

В одном из детских садов Нижнего Тагила воспитатели три часа не вызывали медиков сломавшему ногу ребенку.

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