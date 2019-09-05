Перед обменом с РФ Украина отпустила обвиняемого в падении Boeing MH-17

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, проходившего по делу о катастрофе Boeing MH-17 в Донецкой области в 2014 году.

Депутат Украины Мустафа Найем, напомним, сообщал, что Российская Федерация якобы требовала выдать его для обмена заключенными. Именно из-за Владимира Цемаха, заявил тогда Найем, процесс обмена пленными между Россией и Украиной и затянулся.

На Украине Владимира Цемаха обвиняли в создании террористической группировки. В Киеве считали, что мужчина был главой противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Владимира Цемаха задержали в июне текущего года. С тех пор он находился в следственном изоляторе.

Многие — например, главный редактор украинского новостного портала "Цензор.Нет" Юрий Бутусов — считают, что Российская Федерация согласилась на переговоры об обмене заключенными именно из-за желания забрать Цемаха.

Напомним, что Boeing авиакомпании Malaysian Airlines сбили над Донбассом 27 июля 2014 года. Все находившиеся на борту — их было 298 — погибли. Украина обвинила в случившемся Россию, а РФ — Украину.

Согласно версии официального Киева, Владимир Цемах находился в том месте, откуда в самолет полетела ракета.

На прошедшем в этом году в Японии саммите Большой двадцатки премьер-министр Нидерландов тайно беседовал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о гибели малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Читайте также:

Минобороны РФ представило сенсационные данные о малайзийском Boeing.