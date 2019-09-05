Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы. Литва заняла первое место по количеству чистого спирта на человека в год - 15 литров.
По данным организации, на втором месте оказалась Чехия - 14,4 литра, третье место досталось Германии - 13,4 литра. В десятку наиболее пьющих вошли Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария, Франция, Румыния и Словения. В общей сложности специалисты ВОЗ проанализировали данные по 30 странам.
В среднем европеец выпивает более 2 бутылок вина в неделю. При таком уровне потребления спиртного здоровью наносится серьезный вред, подчеркивают врачи.
"Когда алкоголь является одной из главных причин смерти молодых людей, мы не можем оставаться спокойными. Этот продукт продается открыто и доступен для молодежи, несмотря на доказанный вред алкоголя для развития мозга и здоровья в целом", - отмечается в докладе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.