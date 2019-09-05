ВОЗ признала Литву самой пьющей страной Европы

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы. Литва заняла первое место по количеству чистого спирта на человека в год - 15 литров.

По данным организации, на втором месте оказалась Чехия - 14,4 литра, третье место досталось Германии - 13,4 литра. В десятку наиболее пьющих вошли Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария, Франция, Румыния и Словения. В общей сложности специалисты ВОЗ проанализировали данные по 30 странам.

В среднем европеец выпивает более 2 бутылок вина в неделю. При таком уровне потребления спиртного здоровью наносится серьезный вред, подчеркивают врачи.

"Когда алкоголь является одной из главных причин смерти молодых людей, мы не можем оставаться спокойными. Этот продукт продается открыто и доступен для молодежи, несмотря на доказанный вред алкоголя для развития мозга и здоровья в целом", - отмечается в докладе.