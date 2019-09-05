Путин заявил о скором финале обмена заключенными с Украиной

К финальной стадии подходят переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, утверждает президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сообщил на Восточном экономическом форуме.

"Я думаю, что господин Медведчук будет меня сейчас мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за несколько фигурантов", — отметил Путин. Ранее глава политсовета украинской партии "За жизнь" Виктор Медведчук также отмечал, что процесс близок к финалу.

Тем временем адвокат россиян на Украине Валентин Рыбин заявил, что его клиенты по-прежнему ждут указа украинского лидера Владимира Зеленского о помиловании, по его словам, "подвижек нет".

Имена тех, кто будет участвовать в обмене, официально не называются. Напомним, что с украинской стороны в прессе звучали имена трех военнослужащих, перешедших на сторону РФ и признанных украинским судом госизменниками. Освобожденный из-под стражи журналист Кирилл Вышинский заявил, что "ни на кого меняться не собирается".

С русской стороны назывались задержанные в Керченском проливе украинские моряки, а также осужденный за подготовку терактов в Крыму режиссер Олег Сенцов.

По словам главы минюста РФ Александра Коновалова, в рамках обмена несколько десятков украинцев могут отправить на родину. Сколько конкретно, он уточнять не стал.

Ранее "Интерфакс" сообщал со ссылкой на свои источники, что процесс обмена может начаться уже на этой неделе. Официального подтверждения этому не было.

Фото: amp.hyser.com.ua