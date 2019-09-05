МИД Украины возмутился высказыванию венгерского политика о Донбассе

Министерство иностранных дел Украины возмутилось заявлением госсекретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, который использовал "недопустимую риторику" о войне в Донбассе.

"Для Украины категорически неприемлема ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной", - отмечают в ведомстве.

В министерстве считают, что подобное заявление "не соответствует действительности" и противоречит позиции членов Евросоюза и НАТО, к которым относится и Венгрия. Дипломаты подчеркнули, что Киев обращает внимание на необходимость "называть вещи своими именами".

Напомним, венгерский политик в интервью изданию Magyar Nemzet употребил выражение "гражданская война", когда говорил о создании в Украине кризисного центра.