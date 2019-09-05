Зеленский заработал меньше главы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский в августе получил зарплату меньше, чем глава его администрации Андрей Богдан и генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка.

Как сообщает Государственное управление делами Украины, в прошлом месяце оклад Зеленского составил 28 тысяч гривен (73 тысячи рублей). Из этой суммы более 5 тысяч гривен ушли на выплату налогов и других сборов. "Других составляющих зарплаты президенту не установлено", - отметили в ведомстве.

Глава администрации президента Андрей Богдан в августе получил почти 40 тысяч гривен (104 тысячи рублей). Оклад Руслана Рябошапки составил 37 644 гривны (98 тысяч рублей).

Напомним, за первый месяц работы на посту президента Владимир Зеленский получил 10 тысяч гривен зарплаты (25 576 рублей). Один день работы главы государства в среднем оценивается в 854 гривны (2139 рублей).