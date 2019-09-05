На пляже в США найдены свертки с кокаином стоимостью в $400 тысяч

Полицейские города Мельбурн в штате Флорида, Соединенные Штаты Америки, обнаружили на одном из местных пляжей свертки с кокаином.

Об этом сообщает NBS News.

Считается, что свертки прибило к берегу волнами, поднявшимися из-за приближения урагана "Дориан". В данный момент ураган во Флориде уже отгремел и перешел из более опасной пятой категории во вторую.

Полицейские, сообщает NBS News, обнаружили на пляже Мельбурна как минимум 16 свертков с кокаином. Общая стоимость их составляет порядка 400 тысяч долларов.

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