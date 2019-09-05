Медведчук высоко оценил контакты Путина и Зеленского

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что оценивает проведение телефонных разговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским исключительно положительно.

"Исключительно положительно", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Политик добавил, что контакты лидеров двух стран в конечном счете приведут к урегулированию ситуации в Донбассе. "Я думаю, тот обмен, который должен состояться в ближайшие дни, - это результат этих разговоров", - заключил Медведчук.