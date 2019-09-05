Финляндию признали самой безопасной для туризма страной

Самой безопасной для туризма страной признана Финляндия. Такой вывод сделан на основе статистики международных организаций.

Рейтинг был озвучен на Всемирном экономическом форуме. Также в первую тройку вошли Исландия и Оман, а за ними следуют Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.

Россия заняла "неблагополучное" 98 место. Лидируют в плане низкой безопасности для приезжих Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Ранее Финляндию уже признавал самой безопасной страной журнал Global Finance, а в 2018 году она оказалась еще и "самой счастливой". Возможно, в связи с этим этой осенью финское авианаправление стало одним из наиболее подорожавших.