Самой безопасной для туризма страной признана Финляндия. Такой вывод сделан на основе статистики международных организаций.
Рейтинг был озвучен на Всемирном экономическом форуме. Также в первую тройку вошли Исландия и Оман, а за ними следуют Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.
Россия заняла "неблагополучное" 98 место. Лидируют в плане низкой безопасности для приезжих Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Ранее Финляндию уже признавал самой безопасной страной журнал Global Finance, а в 2018 году она оказалась еще и "самой счастливой". Возможно, в связи с этим этой осенью финское авианаправление стало одним из наиболее подорожавших.
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