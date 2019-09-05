Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" будет развернута в Турции к весне 2020 года. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
"На следующий год, к весне, система будет развернута в Турции",- сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
По его словам, в настоящее время идет отгрузка второй партии системы, которая прибудет в Турцию через несколько недель.
Напомним, в конце июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок С-400 завершен. В рамках поставок российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400.
Второй этап начался 27 августа. С этого момента на турецкую авиабазу Мюртед транспортные самолеты совершили уже восемь рейсов.
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