Комплексы C-400 развернут в Турции к весне 2020 года

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" будет развернута в Турции к весне 2020 года. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"На следующий год, к весне, система будет развернута в Турции",- сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, в настоящее время идет отгрузка второй партии системы, которая прибудет в Турцию через несколько недель.

Напомним, в конце июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок С-400 завершен. В рамках поставок российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400.

Второй этап начался 27 августа. С этого момента на турецкую авиабазу Мюртед транспортные самолеты совершили уже восемь рейсов.