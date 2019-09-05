Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дезинформировал граждан страны по поводу движения урагана "Дориан".
Об этом сообщает американская медиа-организация Politico.
Глава государства, сославшись при этом на неверную карту, заявил, что ураган затронет американский штат Алабама.
На самом же деле, сообщает Politico, этому штату "Дориан" не угрожал. К графику, который в своем аккаунте в Twitter продемонстрировал Дональд Трамп, была добавлена черным маркером дополнительная линия — так, чтобы стихийное бедствие затрагивало Алабаму.
Даже когда выяснилось, что это ошибка, президент США продолжал защищать свои неверные заявления.
О том, что ураган "Дориан" не затронет штат Алабама, американские метеорологи знали еще в пятницу, сообщает американская медиа-организация. Дональда Трампа, скорее всего, пишут авторы материала, кто-то целенаправленно ввел в заблуждение.
Ранее в Twitter была опубликована видеозапись, на которой действующий президент США Дональд Трамп подзывает супругу жестом, которым обычно дают команду собакам.
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