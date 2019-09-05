Захарова назвала фарсом продление санкций ЕС против России

Очередное продление санкций Евросоюза против России будет контрпродуктивным для самого ЕС. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза, которому предстоит сейчас немало трудностей в связи с Brexit, с другими процессами, которые там проходят", - сказала она, передает агентство ТАСС.

Россия считает подобные ограничительные меры нелегитимными, добавила она. "Но решение было Евросоюза, хотя и продавленное Вашингтоном. Думаю, они сами должны ответить на вопрос, зачем им это надо и сколько это будет продолжаться", - заключила Захарова.

Напомним, ранее ЕС договорился на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года, продлить индивидуальные санкции против российских физических лиц и организаций. Меры введены за "действия, ставящие под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".