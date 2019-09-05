За первые восемь месяцев текущего года Чернобыльская зона отчуждения поставила рекорд посещаемости.
Об этом сообщают средства массовой информации Украины.
За период с января по август, сообщает издание "Українськi Новини", Чернобыльскую зону посетили 74 671 человек.
Больше всего туристов прибывает в зону отчуждения из Украины, Великобритании и Польши.
Примечательно, что в первую очередь администрация заповедника связывает рост туристического потока с выходом сериала "Чернобыль" от HBO. Напомним, что снискавший большую славу телесериал начал выходить в мае текущего года.
Слова администрации подтверждает статистика — так, пишет "Українськi Новини", лишь в августе, например, Чернобыльскую зону отчуждения посетили 14 416 человек.
Также специалисты отмечают, что рост туристического потока связан с формированием украинскими туристическими агентствами новых маршрутов и упрощением процедуры въезда на территорию зоны.
Напомним, что в июле текущего года действующий президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, значительно изменивший порядок пребывания в зоне отчуждения.
Ранее британское издание The Sun писало, что Чернобыль стал местом проведения мальчишников, вечеринок и многих других молодежных развлечений.
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