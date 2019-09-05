Экс-президент Латвии призвала создать новый военный блок против России

В Кремле не скрывают своих имперских амбиций, поэтому Латвия, Литва, Эстония и Польша должны создать общий военный блок, который бы позволил успешно противостоять России. Такое мнение высказала экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

"Я напомню, что в 1940 году Финляндия была способна защитить себя от российской агрессии. Об этом не следует забывать. Я не исключаю, что если три страны Балтии и Польша создадут общий блок, то они смогут отразить нападение России", - сказала она в интервью Polska Times.

Политик добавила, что прибалтийские государства по отдельности должны быть готовы использовать все имеющиеся в их распоряжении средства сдерживания, а также столкнуться с самым мрачным сценарием.

Экс-президент также выразила уверенность в том, что каждый солдат НАТО готов "умирать за Ригу и Варшаву". "Они умирали в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ираке и во многих других местах, так что я не вижу причин думать, что в будущем будет по-другому", - заключила она.