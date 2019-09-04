В Люксембургском саду Парижа, возле резиденции главы французского Сената, найдена скульптура Гитлера и огромный нацистский флаг времен Второй мировой войны.
Напомним, что Сенат Франции представляет собой верхнюю палату парламента страны.
О необычной находке сообщает французская радиосеть France Info.
Если высота скульптуры головы немецкого фюрера составляет всего 35 сантиметров, то размер флага — два на три метра.
Как напоминают средства массовой информации Франции, бункер, в котором и были найдены бюст Гитлера и нацистский флаг, был построен еще в 1937 году. С 1940 по 1944 год бункер занимал генеральный штаб Люфтваффе Западного фронта.
Несколько недель тому назад злоумышленники попытались ввезти в Россию разделочные кухонные доски с портретами Адольфа Гитлера.
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