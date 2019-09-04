Украинский лидер Владимир Зеленский уволил постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу. Еще 30 августа Кулеба был назначен Верховной радой вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.
Ранее он утверждал, что Украина теряет признаки государства. По мнению Кулебы, количество населения страны стремительно уменьшается. Также политик вспомнил про потерю территории, в частности Крым и Донбасс.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
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