Зеленский освободил от должности постпреда Украины в Совете Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу. Еще 30 августа Кулеба был назначен Верховной радой вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.

Ранее он утверждал, что Украина теряет признаки государства. По мнению Кулебы, количество населения страны стремительно уменьшается. Также политик вспомнил про потерю территории, в частности Крым и Донбасс.