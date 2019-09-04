Украинское правительство согласовало по просьбе офиса президента Владимира Зеленского увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
Об этом сообщил глава кабмина Алексей Гончарук. Ранее о грядущем увольнении написал на странице в Facebook народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, прокомментировав это словами "киевское самоуправление - все!".
В июне 2014 года Кличко стал главой Киевской администрации согласно указу прежнего президента Украины Петра Порошенко. По итогам выборов бывший спортсмен стал и Киевским городским головой. Теперь он полагает, что действия офиса Зеленского направлены на создание двоевластия и по сути антиконституционны.
В конце августа аккаунт Кличко в Instagram заблокировали из-за атаки интернет-троллей.
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