Кабмин Украины санкционировал увольнение Виталия Кличко

Украинское правительство согласовало по просьбе офиса президента Владимира Зеленского увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом сообщил глава кабмина Алексей Гончарук. Ранее о грядущем увольнении написал на странице в Facebook народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, прокомментировав это словами "киевское самоуправление - все!".

В июне 2014 года Кличко стал главой Киевской администрации согласно указу прежнего президента Украины Петра Порошенко. По итогам выборов бывший спортсмен стал и Киевским городским головой. Теперь он полагает, что действия офиса Зеленского направлены на создание двоевластия и по сути антиконституционны.

В конце августа аккаунт Кличко в Instagram заблокировали из-за атаки интернет-троллей.