Правительство Молдавии собирается вернуть аэропорт Кишинева через суд

Премьер-министр Молдавии Майя Санду сообщила, что в ближайшее время министерство юстиции республики обратится в суд для расторжения договора о концессии Кишиневского международного аэропорта.

Ранее аэропорт перешел в собственность компании NR Investments Ltd, которая принадлежит Натаниэлю Ротшильду.

Санду сообщила, что 4 сентября кабинет министров республики аннулировал ряд решений, которые были одобрены правительством Владимира Филата и Юрия Лянкэ в 2013 году, о передаче аэропорта в концессию