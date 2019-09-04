Глава офиса президента Украины спародировал Порошенко перед Зеленским

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал бывшего главу постсоветской республики Петра Порошенко.

Примечательно, что инцидент произошел в присутствии действующего президента Украины Владимира Зеленского — Андрей Богдан разыграл сценку прямо по ходу выступления Петра Порошенко в парламенте.

Видео с пародией Богдана на Порошенко были опубликовано в социальной сети Twitter.

На кадрах видно, как в начале выступления бывшего президента Украины глава офиса нынешнего президента постсоветской республики начал поднимать руки вверх и кривляться.

Петр Порошенко же, что примечательно, в этот момент говорил о необходимости отменить депутатскую неприкосновенность.

Напомним, что законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины вступит в постсоветской республике в силу с января следующего года.

Ранее пользователи социальных сетей высмеяли Петра Порошенко за фотографию с пятилитровой бутылью воды.

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