Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег депутатов парламента от голосования в поддержку законопроекта о переносе Brexit. Глава кабмина пригрозил парламентариям проведением досрочным выборов. Более того, Джонсон назвал даже возможную дату их проведения - 15 октября.
"Если вы примете законопроект, который и дальше будет способствовать содержанию нашей страны в плену Европы, то британскому народу придется выбрать новый законодателей уже 15 октября", - сказал Борис Джонсон депутатам.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.