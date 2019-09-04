Джонсон: досрочные выборы в парламент могут пройти 15 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег депутатов парламента от голосования в поддержку законопроекта о переносе Brexit. Глава кабмина пригрозил парламентариям проведением досрочным выборов. Более того, Джонсон назвал даже возможную дату их проведения - 15 октября.

"Если вы примете законопроект, который и дальше будет способствовать содержанию нашей страны в плену Европы, то британскому народу придется выбрать новый законодателей уже 15 октября", - сказал Борис Джонсон депутатам.