29-летняя китаянка заболела глаукомой из-за того, что постоянно по ночам играла в игры на телефоне.
Женщина играла при выключенном свете ночи напролет и вскоре почувствовала жжение в глазах. На несколько дней она отказалась от игр, а когда начала снова, глаза воспалились и покраснели, пишет AsiaOne.
В больнице ей поставили диагноз "глаукома". Это опасное заболевание, характеризующееся повышенным давлением и снижением остроты зрения.
Напомним, ранее "Правда.ру" сообщала, что в китайском городе Хэфэй 9-летний мальчик заработал косоглазие из-за зависимости от компьютерных игр.
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