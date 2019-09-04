Женщина заработала опасную болезнь из-за игры на смартфоне по ночам

29-летняя китаянка заболела глаукомой из-за того, что постоянно по ночам играла в игры на телефоне.

Женщина играла при выключенном свете ночи напролет и вскоре почувствовала жжение в глазах. На несколько дней она отказалась от игр, а когда начала снова, глаза воспалились и покраснели, пишет AsiaOne.

В больнице ей поставили диагноз "глаукома". Это опасное заболевание, характеризующееся повышенным давлением и снижением остроты зрения.

Напомним, ранее "Правда.ру" сообщала, что в китайском городе Хэфэй 9-летний мальчик заработал косоглазие из-за зависимости от компьютерных игр.

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