Глава РВИО: Европа забирает у СССР победу с одобрения Запада

В мире все чаще звучат слова официальных лиц и ведомств разных стран о том, что СССР не освобождал Европу от войск нацистской Германии. Последнее подобное заявление сделали в МИД Болгарии. В министерстве сказали, что СССР внес вклад в разгром нацизма, но вместе с тем советская армия "принесла народам Европы репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых странах".

"Правда.Ру" обратилась к научному директору Российского военно-исторического общества (РВИО), заведующему Центром войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаилу Мягкову с просьбой прокомментировать желание ряда государств переписать историю.

По его словам, подобные заявления западных стран и стран бывшего Советского Союза говорят о близорукой политики их руководства.

"Они, безусловно, плетутся в хвосте политики ведущих западных государств, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Они пытаются своей политикой угодить Западу, показать себя русофобами, чтобы получить какие-то определенные политические и, возможно, экономические дивиденды со стороны западных держав. В некоторых странах Прибалтики, на Украине, в Польше особенно", - сказал Мягков.

Научный директор РВИО добавил, что в случае с Болгарией это выглядит "совершенно удивительно", можно говорить об исторической слепоте болгарского руководства, которое забывает о том, что было в годы Второй мировой войны, что именно благодаря Красной армии Болгария получила свою независимость, что ее встречали в этой стране в сентябре 1944 года хлебом и солью.

Он напомнил, что в Болгарии в годы Второй мировой войны проводилась профашистская политика, на ее территории располагались немецкие войска, Болгария участвовала в агрессии гитлеровского блока, помогала немцам оккупировать и Югославию, и Грецию.

"Все эти исторические факты свидетельствуют о том, что Болгария была не свободна, она была фактически оккупирована внутренним фашистским режимом. И только единственные патриоты Болгарии, и коммунисты, и члены левых партий, которые объединились в Народный фронт и уходили в партизаны, были истинными патриотами, которые действительно воевали за свободу Болгарии", - сказал Михаил Мягков.

Он выразил недоумение тем, что руководство Болгарии пытается советовать России, как рассматривать нашу освободительную миссию в Европе. РВИО предлагает ему брать пример со Словении, где свято чтут память воинов Красной армии, погибших в годы Второй мировой войны. В Любляне в 2016 году был открыт монумент, на церемонии присутствовали президенты Словении и РФ, жители страны прекрасно понимают, что без освободительной миссии Красной армии никакой свободы сегодня в Европе, в том числе и Болгарии, не было бы.

"Безусловно, есть вашингтонский обком, назовем его так, который щедро финансирует через различные свои фонда подобного рода выпады и заявления. Безусловно, это слепота и, возможно, боязнь некоторых членов, что если они не будут огрызаться на Советский Союз, не будут обвинять его, они не получат каких-то очередных политических дивидендов и внешнеэкономических дивидендов", - подчеркнул заведующий Центром войн и геополитики Института всеобщей истории.

"Плюс во многих странах присутствует исконная русофобия, которая получила сегодня новый мощный импульс, которая зависит, в том числе, от внутриполитической ситуации в стране. Свои экономические провалы они пытаются свалить на Советский Союз, на якобы оккупацию Восточной Европы. От этого и идет. Во внутренней политике они пытаются свои внутриполитические провалы свалить на внешний фактор, то есть на Советский Союз", - заключил он.

Источник фото: сайт РВИО

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