Британские СМИ рассказали о паре, которую терроризирует японское растение Japanese knotweed infestation. Крис Мур и его супруга Мэри уже пять лет борются с растением, которое растет по 20 сантиметров в сутки, а также разрушает бетонные стены.
Хозяева дома признаются, что испытывают проблемы даже с тем, что покинуть дом или зайти в него, поскольку вход постоянно зарастает. Более того, растение имеет устойчивость к ядам, поэтому обычными средствами его не вывести.
Мэри и Крис Мур признаются, что чувствуют себя заключенными в своем собственном доме.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.