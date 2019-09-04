Японское растение терроризирует семью из Бирмингема

Британские СМИ рассказали о паре, которую терроризирует японское растение Japanese knotweed infestation. Крис Мур и его супруга Мэри уже пять лет борются с растением, которое растет по 20 сантиметров в сутки, а также разрушает бетонные стены.

Хозяева дома признаются, что испытывают проблемы даже с тем, что покинуть дом или зайти в него, поскольку вход постоянно зарастает. Более того, растение имеет устойчивость к ядам, поэтому обычными средствами его не вывести.

Мэри и Крис Мур признаются, что чувствуют себя заключенными в своем собственном доме.