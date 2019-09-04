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Украинцы не захотели покупать монеты, посвященные томосу

Мир » Бывший СССР » Украина print

Пресс-служба Национального банка Украины сообщила о том, что памятные монеты, посвященные томосу, не вызвали интереса у украинцев.

29 августа должен был пройти аукцион по продаже памятных монет. Однако мероприятия пришлось отменить из-за того, что никто не подал заявок на участие .

Нацбанк Украины собирался выставить на продажу золотые монеты номиналом 100 гривен, серебряные монеты номиналом 50 и 20 гривен, а также пятигривневые монеты из нейзильбера.

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Темы томос монета украина
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