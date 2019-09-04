Пресс-служба Национального банка Украины сообщила о том, что памятные монеты, посвященные томосу, не вызвали интереса у украинцев.
29 августа должен был пройти аукцион по продаже памятных монет. Однако мероприятия пришлось отменить из-за того, что никто не подал заявок на участие .
Нацбанк Украины собирался выставить на продажу золотые монеты номиналом 100 гривен, серебряные монеты номиналом 50 и 20 гривен, а также пятигривневые монеты из нейзильбера.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
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