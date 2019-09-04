Украинцы не захотели покупать монеты, посвященные томосу

Пресс-служба Национального банка Украины сообщила о том, что памятные монеты, посвященные томосу, не вызвали интереса у украинцев.

29 августа должен был пройти аукцион по продаже памятных монет. Однако мероприятия пришлось отменить из-за того, что никто не подал заявок на участие .

Нацбанк Украины собирался выставить на продажу золотые монеты номиналом 100 гривен, серебряные монеты номиналом 50 и 20 гривен, а также пятигривневые монеты из нейзильбера.