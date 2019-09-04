Власти Молдавии собираются разработать единую политическую концепцию для урегулирования кризиса в Приднестровье. Об этом рассказал вице-премьер Василий Шова. По его словам, молдавское правительство готово сформировать базовые параметры для урегулирования приднестровского конфликта.
"В ближайшее время мы создадим координационный механизм, который займется урегулированием конфликта в Приднестровье. Участие в этом процессе примут представители администрации президента, парламента, правительства и других ведомств", - пояснил Шова.
Вице-премьер утверждает, что концепция по урегулированию конфликта разрабатывается с целью представить ее международным партнерам.
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