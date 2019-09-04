Моди посетит Москву на годовщину Победы в 2020 году

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял решение посетить Москву в 2020 году по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главу индийского правительства пригласил российской лидер Владимир Путин.

Президент России поблагодарил Моди за решение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. По итогам переговоров с главой кабмина Индии, Владимир Путин заявил, что Индия и Россия близки "по ключевым глобальным и региональным проблемам".