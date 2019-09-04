Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис провел пресс-конференцию в Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям. Он сообщил, что уже семь человек погибли в результате урагана "Дориан".
Ранее багамская пресса сообщала о пятерых погибших и двух раненых. По словам Минниса, двое пострадавших, доставленных в больницу Провиденс, скончались. Премьер с сожалением заявил, что с большой вероятностью это не последние цифры.
Чиновник также рассказал о катастрофических разрушениях города Марш-Харбор на острове Абако, который был практически опустошен стихией.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.