Уже семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамах

Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис провел пресс-конференцию в Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям. Он сообщил, что уже семь человек погибли в результате урагана "Дориан".

Ранее багамская пресса сообщала о пятерых погибших и двух раненых. По словам Минниса, двое пострадавших, доставленных в больницу Провиденс, скончались. Премьер с сожалением заявил, что с большой вероятностью это не последние цифры.

Чиновник также рассказал о катастрофических разрушениях города Марш-Харбор на острове Абако, который был практически опустошен стихией.