Эрдоган: США постепенно стирают Идлиб с лица земли

Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил авиаудар, который нанесли американские ВВС по Идлибу в конце августа.

"Из-за бомбардировки погибли более 700 мирных жителей. Конечно, среди них могли быть и боевики. Но своими авиаударами американские ВВС стирают Идлиб с лица земли. Ранее США уже сравняли с землей Алеппо. Идлиб близок к аналогичному сценарию", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил, что собирается поднять вопрос о бомбардировках США в Идлибе на трехстороннем саммите с участием Ирана, Турции и России, который состоится 16 сентября.