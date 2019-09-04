Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил авиаудар, который нанесли американские ВВС по Идлибу в конце августа.
"Из-за бомбардировки погибли более 700 мирных жителей. Конечно, среди них могли быть и боевики. Но своими авиаударами американские ВВС стирают Идлиб с лица земли. Ранее США уже сравняли с землей Алеппо. Идлиб близок к аналогичному сценарию", - заявил Эрдоган.
Турецкий лидер сообщил, что собирается поднять вопрос о бомбардировках США в Идлибе на трехстороннем саммите с участием Ирана, Турции и России, который состоится 16 сентября.
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