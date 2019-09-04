Глава министерства информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми попросил американского лидера Дональда Трампа не изображать Таноса - суперзлодея из вселенной комиксов Marvel.
"Вселенная и светлое будущее принадлежат всем. Не пытайтесь изображать Таноса, господин Трамп", - написал Джахроми в Twitter.
Так иранский чиновник отреагировал на санкции, которые были накануне введены в США против Космического агентства Ирана, Национального авиационно-космического института и Иранского института космоса. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он прикрывает разработку баллистических ракет "комическими исследованиями".
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
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