Иранский чиновник попросил Трампа не изображать суперзлодея

Глава министерства информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми попросил американского лидера Дональда Трампа не изображать Таноса - суперзлодея из вселенной комиксов Marvel.

"Вселенная и светлое будущее принадлежат всем. Не пытайтесь изображать Таноса, господин Трамп", - написал Джахроми в Twitter.

Так иранский чиновник отреагировал на санкции, которые были накануне введены в США против Космического агентства Ирана, Национального авиационно-космического института и Иранского института космоса. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он прикрывает разработку баллистических ракет "комическими исследованиями".