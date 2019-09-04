Экс-глава Киргизии Атамбаев в знак протеста не отвечает на вопросы суда

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказывается отвечать на вопросы в суде в знак протеста.

Об этом сообщает адвокат экс-главы постсоветской республики Сергей Слесарев.

По словам адвоката, таким образом Алмазбек Атамбаев протестует против творящегося "беззакония".

Суд Бишкека же признал задержание Атамбаева и его арест признал законным.

Напомним, что месяц тому назад спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию бывшего президента постсоветской республики в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека

Спецназу пришлось применить спецсредства против сторонников Алмазбека Атамбаева, вставших на его защиту.

Алмазбек Атамбаев были лишен статуса бывшего президента Киргизии. Его обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Сам же Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят якобы политический характер.

Парламент Киргизии также лишил неприкосновенности бывшего президента постсоветской республики.

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