Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказывается отвечать на вопросы в суде в знак протеста.
Об этом сообщает адвокат экс-главы постсоветской республики Сергей Слесарев.
По словам адвоката, таким образом Алмазбек Атамбаев протестует против творящегося "беззакония".
Суд Бишкека же признал задержание Атамбаева и его арест признал законным.
Напомним, что месяц тому назад спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию бывшего президента постсоветской республики в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека
Спецназу пришлось применить спецсредства против сторонников Алмазбека Атамбаева, вставших на его защиту.
Алмазбек Атамбаев были лишен статуса бывшего президента Киргизии. Его обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Сам же Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят якобы политический характер.
Парламент Киргизии также лишил неприкосновенности бывшего президента постсоветской республики.
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