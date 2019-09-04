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Депутат Верховной Рады оправдалась за интимную переписку

Мир » Бывший СССР » Украина print

Депутат Верховной Рады от партии украинского президента "Слуга народа" Елена Криворучкина прокомментировала переписку интимного характера, которую она вела во время заседания парламента.

На своей странице в Facebook она написала, что является не только депутатом, но и человеком. "Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения", - отметила она.

Криворучкина раскритиковала представителей СМИ, которые допустили вмешательство в ее личную жизнь. Также она рассказала, что они ошиблись в описании ее родственных связей, и добавила, что вела переписку во время официального перерыва в заседании.

Ранее СМИ сообщили, что после того, как украинские парламентарии приняли решение о лишении депутатов неприкосновенности, на телефон Криворучкиной пришло сообщение от человека, который подписан как "Любимый". Отвечая на него, народная избранница написала, что хочет "заниматься любовью день и ночь".

Напомним, в конце августа в здании парламента журналисты "Страны.ua" сделали фото экрана смартфона депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой. Она вела переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Депутат кому-то написала, что Рада решила оставить Арсена Авакова на посту главы МВД в новом составе правительства. "Другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", - отметила она.

Источник фото: Facebook

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Темы украина депутат верховная рада интимная переписка
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