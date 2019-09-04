Депутат Верховной Рады оправдалась за интимную переписку

Депутат Верховной Рады от партии украинского президента "Слуга народа" Елена Криворучкина прокомментировала переписку интимного характера, которую она вела во время заседания парламента.

На своей странице в Facebook она написала, что является не только депутатом, но и человеком. "Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения", - отметила она.

Криворучкина раскритиковала представителей СМИ, которые допустили вмешательство в ее личную жизнь. Также она рассказала, что они ошиблись в описании ее родственных связей, и добавила, что вела переписку во время официального перерыва в заседании.

Ранее СМИ сообщили, что после того, как украинские парламентарии приняли решение о лишении депутатов неприкосновенности, на телефон Криворучкиной пришло сообщение от человека, который подписан как "Любимый". Отвечая на него, народная избранница написала, что хочет "заниматься любовью день и ночь".

Напомним, в конце августа в здании парламента журналисты "Страны.ua" сделали фото экрана смартфона депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой. Она вела переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Депутат кому-то написала, что Рада решила оставить Арсена Авакова на посту главы МВД в новом составе правительства. "Другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", - отметила она.

Источник фото: Facebook

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