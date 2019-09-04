Иран готов отпустить семерых членов экипажа танкера Stena Impero

Пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко сообщил о готовности иранских властей отпустить семерых членов экипажа танкера Stena Impero, который был задержан военными Ирана более месяца назад.

"Есть информация, что семерых членов экипажа действительно освободят в скором времени по решению судовладельца. Среди отпущенных моряков есть один гражданин РФ - электромеханик", - пояснил Ганенко.

Судовладелец потребовал оставить на танкере минимальный состав экипажа, чтобы при необходимости вывести его в море.