Пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко сообщил о готовности иранских властей отпустить семерых членов экипажа танкера Stena Impero, который был задержан военными Ирана более месяца назад.
"Есть информация, что семерых членов экипажа действительно освободят в скором времени по решению судовладельца. Среди отпущенных моряков есть один гражданин РФ - электромеханик", - пояснил Ганенко.
Судовладелец потребовал оставить на танкере минимальный состав экипажа, чтобы при необходимости вывести его в море.
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