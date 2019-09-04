Москва заняла 68-ое место рейтинга самых комфортных для жизни городов

Британский еженедельный журнал The Economist составил рейтинг наиболее комфортных для жизни городов мире.

Первое место рейтинга досталось Вене, столице Австрии. На втором и третьем местах рейтинга оказались Мельбурн и Сидней соответственно — города в Австралии.

Столица Российской Федерации Москва сохранила за собой 68 место рейтинга наиболее комфортных для жизни городов. Примечательно, что на протяжении последних пяти лет столица России демонстрировала наибольший прогресс в улучшении условий жизни среди всех городов мира.

The Economist сообщает, что за текущий год значительно вырос уровень жизни в Белграде, столице Сербии, и Киеве, столице Украины.

Замыкают рейтинг наиболее комфортных для жизни городов крупнейший город Нигерии Лагос, столица Бангладеш Дакка и столица Сирии Дамаск.

Отметим, что рейтинг составляется с учетом почти четырех десятков показателей — например, уровня здравоохранения и образования, чистоты окружающей среды и развитости городской инфраструктуры.

Напомним, что самыми небезопасными городами России недавно были признаны Шахты, Копейск, Киселевск и Свободный.

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