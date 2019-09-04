Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов объявить о проведении досрочных выборов в парламент, если депутаты проголосуют за отсрочку Brexit. Голосование состоится 4 сентября.
"Если парламент опять примет бессмысленную отсрочку Brexit, то я вижу только один способ разрешить эту проблему - провести досрочные парламентские выборы", - пояснил Джонсон. Глава британского правительства отметил, что сам не желает проводить парламентские выборы, но будет вынужден на это пойти.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
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