Джонсон угрожает британскому парламенту досрочными выборами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов объявить о проведении досрочных выборов в парламент, если депутаты проголосуют за отсрочку Brexit. Голосование состоится 4 сентября.

"Если парламент опять примет бессмысленную отсрочку Brexit, то я вижу только один способ разрешить эту проблему - провести досрочные парламентские выборы", - пояснил Джонсон. Глава британского правительства отметил, что сам не желает проводить парламентские выборы, но будет вынужден на это пойти.