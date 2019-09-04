Власти Гонконга могут уступить протестующим

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм готова уступить протестующим и отказаться от рассмотрения поправок в закон об экстрадиции. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на источники, близкие к администрации.

По информации издания, Лэм готовится публично объявить о своем решении во второй половине среды 4 сентября. После этого она отзовет законопроект об экстрадиции с повестки Законодательного совета Гонконга. Это было главным и первым из пяти требований, которые протестующие поставили властям Гонконга.