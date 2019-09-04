Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма

В МИД Болгарии заявили, что России не стоит поддерживать "сомнительный тезис" о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы.

На сайте ведомства сообщается, что СССР внес вклад в разгром нацизма, но вместе с тем советская армия "принесла народам Европы репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых странах".

В министерстве также отметили, что не имеют отношения к выставке "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая откроется в Российском культурном центре в Софии 9 сентября.

Посольство России в Болгарии прокомментировало эти слова. В Facebook дипмиссии сообщается, что выставка направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ.

"Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами. "Поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - подчеркнули в посольстве.

Добавим, забывчивость и незнание истории, если она касается нашей страны, - обычное явление на Западе. Так, большинство жителей Европы и США считают, что в космос первым полетел вовсе не Юрий Гагарин, а Нил Амстронг, что ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки - дело рук СССР и что мир от Гитлера спасли США.

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