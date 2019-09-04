Экс-глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной мира

Бывший руководитель Министерства обороны США Джеймс Мэттис назвал причины, по которым считает Пакистан самой опасной страной мира. По его словам, в стране очень быстро нарастают радикальные настроения, а также наращивается ядерный потенциал.

"США не могут допустить, чтобы самый быстрорастущий ядерный потенциал мира оказался в руках пакистанских террористов. Это будет катастрофой для всего человечества", - пояснил Мэттис.

Об этом экс-глава Пентагона написал в своей автобиографической книге, которая увидела свет 3 сентября. В ней Мэттис утверждает, что с его позицией согласны и пакистанские военные.