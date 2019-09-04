Обмен заключенными между РФ и Украиной может начаться на этой неделе

Процесс обмена удерживаемыми лицами между Российской Федерацией и Украиной может быть запущен до конца текущей недели.

Об этом, ссылаясь на собственные дипломатические источники, сообщает "Интерфакс".

Согласно предоставленной информации, договоренности носят лишь предварительный характер.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между странами может быть запущен до конца текущей недели. Песков отметил, что "тема чувствительная" и "анонсов здесь быть не может".

Но "факт станет известным", пообещал пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Отметим, что президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский дважды обсуждали ситуацию с удерживаемыми сторонами лицами. Телефонные беседы, в ходе которых поднималась эта тема, состоялись 12 июля и 7 августа текущего года.

Напомним, что ранее появившиеся в средствах массовой информации сообщения об обмене заключенными не подтвердились.

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