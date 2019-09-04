Процесс обмена удерживаемыми лицами между Российской Федерацией и Украиной может быть запущен до конца текущей недели.
Об этом, ссылаясь на собственные дипломатические источники, сообщает "Интерфакс".
Согласно предоставленной информации, договоренности носят лишь предварительный характер.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между странами может быть запущен до конца текущей недели. Песков отметил, что "тема чувствительная" и "анонсов здесь быть не может".
Но "факт станет известным", пообещал пресс-секретарь президента Российской Федерации.
Отметим, что президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский дважды обсуждали ситуацию с удерживаемыми сторонами лицами. Телефонные беседы, в ходе которых поднималась эта тема, состоялись 12 июля и 7 августа текущего года.
Напомним, что ранее появившиеся в средствах массовой информации сообщения об обмене заключенными не подтвердились.
Читайте также:
В Крыму назвали обмен Сенцова на Вышинского неравноценным.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.