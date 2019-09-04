Иран поставил Европе условие для возвращения к ядерной сделке

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил об условиях, которые выдвинуло правительство страны европейским государствам для возврата к ядерной сделке. Европа должна покупать у Тегерана нефть, либо предоставить ему кредит на 15 миллиардов долларов до конца 2019 года.

"Мы готовы вернуться к соблюдению договоренностей в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если Европа предоставит 15 миллиардов долларов в течение четырех месяцев. В противном случае мы продолжим сокращать наши обязательства по сделке", - заявил Аракчи.

По словам чиновника, третий ответный шаг по сокращению обязательств по СВПД уже готов. Президент Хасан Роухани может подписать его 4 сентября.