В Германии украинцы избили боснийца в футболке с символикой ДНР

Украинские туристы в немецком городе Ульм обнаружили гражданина Боснии в футболке с флагом Донецкой народной республики. Беснующиеся украинцы устроили скандал и попытались вызвать полицию, которая по понятным причинам отказалась приехать.

Тогда туристы из Украины начали силой заставлять боснийца снимать футболку. Новость быстро растиражировали все украинские СМИ. Примечательно, что журналисты Украины сообщали об этом с гордостью. Хотя ношение одежды с символикой ДНР не считается криминалом, даже на Украине.