Украинские туристы в немецком городе Ульм обнаружили гражданина Боснии в футболке с флагом Донецкой народной республики. Беснующиеся украинцы устроили скандал и попытались вызвать полицию, которая по понятным причинам отказалась приехать.
Тогда туристы из Украины начали силой заставлять боснийца снимать футболку. Новость быстро растиражировали все украинские СМИ. Примечательно, что журналисты Украины сообщали об этом с гордостью. Хотя ношение одежды с символикой ДНР не считается криминалом, даже на Украине.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.