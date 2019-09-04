Ряд американских СМИ заявили о приближении российского "блуждающего" спутника "Луч" к спутнику США Intelsat на геостационарной орбите. Такие данные были получены из системы слежения за объектами в космосе CelesTrak.
По информации СМИ, российский "Луч" подошел к американскому спутнику 27 августа и "замер" неподалеку. Журналисты утверждают, что "блуждающий" спутник РФ производил такие маневры 17 раз за последние 5 лет.
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