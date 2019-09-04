Микки Рурк стал неузнаваемым после пластических операций

Недавно известный американский актер Микки Рурк появился в эфире телепередачи Good Morning Britain. Но поклонники не узнали его из-за очередных пластических операций.

Ведущий и актер обсуждали участие Рурка в новом триллере "Ночной перенос", режиссером которого назначили Азиза Тази. Но большая часть зрителей заинтересовалась не карьерой актера, а его внешним видом. Рурк пришел на передачу в своей манере: в ковбойской шляпой и с маленькой собачкой в руках, однако зрители заметили, что его лицо было совсем "чужим".

Один из пользователей Twitter заметил, что когда увидел имя Микки Рурка в трендах соцсети, то подумал, что актер умер. Но на деле "умерло" только его лицо.