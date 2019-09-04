Порошенко получил еще три повестки на допросы

Юрист Андрей Портнов сообщил о трех повестках на допросы, которые были вручены экс-президенту Украины Петру Порошенко.

"Мои источники в Верховной раде сообщили, что Петру Порошенко были вручены еще три повестки на допросы: 6, 10 и 18 сентября", - сообщил юрист в своем телеграм-канале.

Напомним, что Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины 3 сентября. Он проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Также экс-президента обвиняют в захвате власти.