Юрист Андрей Портнов сообщил о трех повестках на допросы, которые были вручены экс-президенту Украины Петру Порошенко.
"Мои источники в Верховной раде сообщили, что Петру Порошенко были вручены еще три повестки на допросы: 6, 10 и 18 сентября", - сообщил юрист в своем телеграм-канале.
Напомним, что Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины 3 сентября. Он проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Также экс-президента обвиняют в захвате власти.
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