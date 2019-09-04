Эксперт в области энергетики профессор Атанас Тасев сообщил журналистам, что в скором времени Болгария сможет снабжать Украину российским газом. По его словам, в четверг будет подписан договор о строительстве газопровода из Турции в Австрию, Венгрию и Сербию через Болгарию.
"После подписания договора уйдет много вопросов - это первое. Но самое главное преимущество договора, что европейские страны будут обеспечены газом, если Россия прекратит транзит газа через Украину с 1 января 2020 года", - пояснил Тасев.
Эксперт заверил, что Болгария не оставит Украину без газа в случае невозможности последней договориться с Россией.
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