Недавно в интернете была опубликована видеозапись иранской свадьбы 22-летнего парня с 11-летней девочкой. Пользователи осудили брак, поскольку у девочки на протяжении всего видео шли слезы.
Ситуация приобрела общественный резонанс и судья одной из иранских провинций вызвала родителей 11-летней девочки для разговора. Родители рассказали судье, что молодожены не сразу будут жить вместе, им дадут время, чтобы познакомиться. Судья расторгла союз из-за "нежелательного возраста" девочки.
Мать и отец заявили, что будут ждать 13-летия девочки, чтобы она могла вновь заключить союз с женихом.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
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