Судья в Иране расторг брак 11-летней невесты и 22-летнего жениха

Недавно в интернете была опубликована видеозапись иранской свадьбы 22-летнего парня с 11-летней девочкой. Пользователи осудили брак, поскольку у девочки на протяжении всего видео шли слезы.

Ситуация приобрела общественный резонанс и судья одной из иранских провинций вызвала родителей 11-летней девочки для разговора. Родители рассказали судье, что молодожены не сразу будут жить вместе, им дадут время, чтобы познакомиться. Судья расторгла союз из-за "нежелательного возраста" девочки.

Мать и отец заявили, что будут ждать 13-летия девочки, чтобы она могла вновь заключить союз с женихом.