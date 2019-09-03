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Посетители авиасалона МАКС-2019 сломали новый китайский беспилотник

Мир print

Участники авиасалона МАКС-2019 сломали шасси новейшего китайского ударного беспилотника Wing Loong II. По словам организаторов, некоторые посетители мероприятия нарушили установленный регламент и прошли за ограждение экспозиции.

В официальном заявлении организаторов утверждается, что посетители "оказали на экспонат нерасчетное воздействие, что привело к подлому стоек шасси". Примечательно, что надломанными оказались все три стойки. Поскольку возле беспилотника не было полиции и представителей производителя, то установить, кто именно повредил беспилотник не представляется возможным.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российский беспилотник "Охотник" оказался сверхзвуковым. Журнал Air & Cosmos опубликовал статью, в которой привел подробные характеристики разрабатываемого в России ударно-разведывательного тяжелого беспилотника С-70 "Охотник". Статья опирается на мнение российского военного эксперта Петра Бутовского.

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Темы китай макс-2019 беспилотник стойки шасси
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