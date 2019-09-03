Лукашенко не блокирует инетрнет в стране, опасаясь западных санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на конференции по терроризму, что интернет в стране нужно ограничивать. По его словам, белорусские специалисты пока не знают, как это сделать, чтобы не разгневать Запад и не попасть под санкции.

"По вопросу интернета я могу спокойно и открыто говорить. Мы ничего не ограничиваем, хотя надо. Но сейчас мы не знаем, как это сделать так, чтобы Запад не наложил на нас санкции. Пока время терпит мы не трогаем интернет", - пояснил Лукашенко.

Также белорусский лидер поделился, что его младший сын рассказал ему о "даркнете".

"За завтраком спросил Николая о даркнете. Он мне все по полочкам разложил. Если нужно оружие и наркотики - это туда. Казалось бы, откуда 15-летний пацаненок знает об этом. Есть над чем подумать", - поделился мыслями президент Белоруссии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Александр Лукашенко "национализировал интернет" в Белоруссии. Об этом сообщили итальянские СМИ.

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