Жительница Нассау спасла от урагана "Дориан" почти 100 собак

Жительница Нассау Шелла Филлипс спасла от разрушительной стихии - урагана "Дориан" 97 собак. О своем достижении она рассказала в Facebook, сопроводив публикацию фотографиями. Зоозащитница организовала дома настоящий приют для собак. Только в ее спальне находится около 80 псов.

Женщина рассказала, что столица Багамских островов не так сильно пострадала от непогоды как другие территории. Она также призвала жителей островов проявлять заботу о братьях наших меньших, особенно в такие трудные моменты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Багамах утонул семилетний мальчик из-за наводнения, спровоцированного ураганом "Дориан". Сестра утонувшего мальчика пропала без вести. Сейчас скорость ветра на островах достигала скорости в 298 км/ч. Ураган "Дориан" обрушился на Багамы 1 сентября. Метеорологи считают, что вскоре ураган перейдет на южное побережье США.

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